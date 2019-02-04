Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Seralar Su Baskını Tehdidi Altında

Kaş'ta Seralar Su Baskını Tehdidi Altında

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yoğun yağışlar yüzünden birçok seranın su baskını tehdidi altında olduğu bildirildi.

Kaş'ta Seralar Su Baskını Tehdidi Altında, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesindeki yoğun yağışlar yüzünden birçok seranın su baskını tehdidi altında olduğu bildirildi. Aralıklarla yağan aşırı yağışlardan sonra kanallardaki yetersizlik nedeniyle Kaş'ın Ova Mahallesi Göl Mevkisi'nde seralar sular altında kaldı. Bölgede 1500-2000 dekarlık ekili arazisi su baskını tehdidi altındaki üreticilerin endişeli olduğu kaydedildi.

Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer bölgede yapılan incelemelerde 30 dekarlık sera alanında taban suyunun yükselmesi ve kanal suyunun taşması sonucu ürünlerin zarar gördüğünü söyledi.

Ova, Gelemiş, Kemeraltı, Patara kavşağında kanalların suyu yeterli çekmediğinin gözlendiğini belirten Süer, "Su kanallarının daha genişletilip derinleştirilerek tahliye suyunun çabuklaştırılması, kanal üzerindeki geçici boruların ve daraltılmış geçiş köprülerinin kaldırılarak daha düzgün hale getirilmesi gerekmektedir. Belediyemizce kanal atılarak su tahliyesine yardımcı olunmuştur. DSİ Müdürlüğünce motopomp yardımıyla su, kemer altı kısmından kanallara doğru aktarılmalıdır. Yetkili kurumlarca Ova Göl Mevkisi'nde geniş keşif ve inceleme yapılarak, su tahliyesi ve baskınlarının önlenmesi için kalıcı çözüm bulunmalıdır." dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:44 Kaynak: İHA

Antalya, su baskını, 3. Sayfa
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