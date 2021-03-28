Kaş'taki Yeşilköy Cami inşaatı tamamlandı - Son Dakika

Kaş'taki Yeşilköy Cami inşaatı tamamlandı

28.03.2021 14:04
Kaş'taki Yeşilköy Cami inşaatı tamamlandı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 yıl önce törenle temeli atılarak, yapımına başlanan Yeşilköy Camisi tamamlandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 yıl önce törenle temeli atılarak, yapımına başlanan Yeşilköy Camisi tamamlandı. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz ile yapımı tamamlanan camide incelemede bulundu.Ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Kaymakam Yazıcı, yürütülen işle ilgili istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Caminin mükemmel bir konuma sahip olduğunu dile getiren Yazıcı, bir bütün haline dönüşmesi için yapılması gereken işlerin olduğunu belirterek bu mükemmel caminin etrafının da Yeşilköy'e yakışır şekilde mükemmel olması gerektiğini söyledi. Yazıcı şöyle devam etti: " Eski camimiz çatısından itibaren sökülmeye başlandı. Temennimiz, bir an önce buranın yıkımını yapıp, güzel bir meydan oluşturup, bu camiyle tam teşekküllü bir bütün halinde burayı dönüştürüp, bir an önce sizlerin hizmetine açmak. Burası etrafıyla camiden çok bir külliyeyi andırıyor. Önümüzdeki Ramazan ayında bir çalışma yürütmek istiyoruz. Sizlerin bu konuda varsa düşünceleriniz, görüşleriniz, önerileriniz, onları da dinlemeye hazırız. Camimizin açılışında burada yine birlikte olacağız."

Belediye Başkanı Ulutaş da Yeşilköy'e yakışır bir cami meydana geldiğini ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yeşilköy Bayram Kavağı alanı çevre düzenlemesini projelendirdiklerini belirten Ulutaş, "Camisiyle birlikte Yeşilköy Meydanı'nı sağlıklı bir yapıya kavuşturuyoruz, güzelleştiriyoruz. Sizlerin burada huzur bulabileceği güzel bir mekan haline getirmeye çalışıyoruz. İnşallah yaza kadar buradaki çalışmalarımızı tamamlar, Yeşilköy'e böyle bir güzelliği kazandırmış oluruz." diye konuştu. - ANTALYA

Kaş'taki Yeşilköy Cami inşaatı tamamlandı
Kaş'taki Yeşilköy Cami inşaatı tamamlandı
Kaş'taki Yeşilköy Cami inşaatı tamamlandı

Cumhuriyet Savcısı, Mutlu Ulutaş, Oğuz Yılmaz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaş'taki Yeşilköy Cami inşaatı tamamlandı - Son Dakika


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