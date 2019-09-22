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Kasapoğlu gençlerle beraber yürüdü

17 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile birlikte "beraber yürüyelim" etkinliğine katıldı.

Kasapoğlu gençlerle beraber yürüdü, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile birlikte "beraber yürüyelim" etkinliğine katıldı.

Etkinliğe eşi Betül Kasapoğlu ile katılan Bakan Kasapoğlu'na yürüyüş sırasında sanatçı Haluk Levent, milli halterci Halil Mutlu ve genç gönüllüler eşlik etti.

Bahçelievler 7. Cadde'de bisiklet kortejiyle başlayan yürüyüşün Anıttepe Parkı'nda son bulması bekleniyor.

(İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Haluk Levent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
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