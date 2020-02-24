KASDER gönüllüleri ve destekçileri bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) gönüllüleri ve destekçileri derneğin 42. yılında Beşiktaş'ta bir araya geldi.

Antik Palace'ta düzenlenen etkinlikte, derneğin kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler ve planlanan projeler hakkında bilgiler verildi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir, yaklaşık 60 yıl önce kas hastalıklarına ilgi duyduğunu belirterek, "Nörolojik hastalıklar içerisinde bazı rastlantılarla kas hastalıklarına ilgi duydum. Bu hastalıklar benim asistanlık zamanımda 7-8'di. Çünkü bilmiyorduk. Genetik diye bir şey bilmiyorduk. Elektro-fizyoloji yoktu. Psiko-kimya diye bir şey yoktu. O nedenle hastaları birbirine benzetiyorduk. Çok büyük gelişmeler oldu." diye konuştu.

Kas hastalıkları konusunda yurt dışında karşılaştığı gelişmeler hakkında bilgiler veren Özdemir, kas hastalarının bakımı ve sosyal hayatlarına ilişkin yapılabilecekleri anlattı.

Etkinliğe katılan tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ise toplumda hastalara ve hastalıklara yönelik bilinçlenme çalışması yapılması gerektiğini dile getirerek, bu konuda eğitim faaliyetlerine önem verilmesi gerektiğini kaydetti.