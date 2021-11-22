Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz, Justin Bieber'dan Suudi Arabistan konserini iptal etmesini istedi - Son Dakika

NEW Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber'a Suudi Arabistan'da vereceği konseri iptal etmesi çağrısında bulundu.

Cengiz, Washington Post gazetesinde yazdığı açık mektupta, "Belki duymuşsunuzdur. Acımasız cinayet tüm dünyada manşetlere taşındı ve o günden beri ben dahil birçok insan hakları örgütü ve savunucusu adalet ve hesap sorulmasını istiyor." sözleriyle Bieber'a seslendi.

Justin Bieber'a 5 Aralık'ta Suudi Arabistan'da vereceği konseri iptal etmesi çağrısı yapan Cengiz, konserin iptal edilmesinin muhalif sesleri öldüren bir rejime güçlü bir mesaj göndereceğini vurguladı.

Cengiz, açık mektubunda "Suudi Arabistan'a hayranlarınız için gideceğinizin farkındayım ama her yaştan, kökenden ve dini inançtan yüzlerce Suudi MBS'nin (Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman) diktatörlüğüne karşı çıktığı için cezalandırılıyor ve hapishanede çürüyor." ifadelerine yer verdi.

Bieber'a "Adalet" ve "Özgürlük" adını verdiği iki albümünü hatırlatan ve Suudi Arabistan'ın her ikisine de ihtiyaç duyduğunu belirten Cengiz, Bieber'dan Kaşıkçı'nın katilleri için konser vermemesini istedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamış, daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.