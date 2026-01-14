Kasım 2025'te Süt Toplama Miktarı Düştü - Son Dakika
Ekonomi

Kasım 2025'te Süt Toplama Miktarı Düştü

14.01.2026 10:38
Türkiye'de Kasım 2025'te inek sütü miktarı, önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 863 bin 651 ton oldu.

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, Kasım 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalışla 863 bin 651 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, geçen yıl kasım ayında yıllık bazda yüzde 4 azalarak 863 bin 651 tona düştü. Ocak-Kasım 2025 döneminde de 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 0,4 azalarak 10 milyon 302 bin 214 ton oldu.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, Kasım 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalarak 135 bin 49 tona geriledi. Geçen yılın ocak-kasım döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 4,7 artışla 1 milyon 500 bin 112 tona çıktı.

Kasımda, 2024'ün aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 6,2 artarak 108 bin 457 tona yükselirken Ocak-Kasım 2025 döneminde yıllık bazda yüzde 5,1 artışla 1 milyon 285 bin 807 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi kasımda yıllık bazda yüzde 0,5 artarak 68 bin 960 ton, ocak-kasım döneminde de yüzde 1,5 artışla 764 bin 640 ton oldu.

Söz konusu ayda ayran ve kefir üretimi yıllık bazda yüzde 8,4 yükselişle 85 bin 298 ton, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 11,5 azalışla 7 bin 582 ton olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Kasım 2025 döneminde ayran ve kefir üretimi yüzde 8,8 artarak 959 bin 778 tona çıkarken tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 6,1 yükselişle 99 bin 61 tona ulaştı.

Ekim 2025'te 896 bin 475 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, kasımda yüzde 3,7 azalarak 863 bin 651 tona düştü.

Aynı dönemde 135 bin 856 ton olan içme sütü üretimi de yüzde 0,6 gerileyerek 135 bin 49 ton olarak belirlendi.

Kaynak: AA

