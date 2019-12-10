Son Dakika Haberleri: Kasım ayında 13 bin 898 yolcuya hizmet verildi
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Kasım ayında 13 bin 898 yolcuya hizmet verildi

6 saat önce

Amasya Merzifon Havalimanı Kasım ayında 13 bin 898 yolcuya hizmet verdi.

Kasım ayında 13 bin 898 yolcuya hizmet verildi, System.String[]

Amasya Merzifon Havalimanı Kasım ayında 13 bin 898 yolcuya hizmet verdi.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan 2019 yılı Kasım ayı havalimanı istatistiklerine göre, Amasya Merzifon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 13 bin 705, dış hat yolcu trafiği 193, toplam yolcu trafiği ise 13 bin 898 oldu.


2019 yılı Kasım ayında Amasya Merzifon Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 96, dış hatlar uçak trafiği 1 olmak üzere, toplam uçak trafiği 97 olarak gerçekleşti. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 98 ton olarak kayıtlara geçti.


11 ay sonunda; Amasya Merzifon Havalimanı 2019 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 155 bin 146, uçak trafiği bin 171, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 274 ton olarak gerçekleşti. - AMASYA

Merzifon, Amasya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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