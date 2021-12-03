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Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu - Son Dakika

Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu

03.12.2021 15:06
Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu

Türkiye'de Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 artış kaydetti.

Türkiye'de Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon Kasım 2018'den beri ilk kez yüzde 21'i aşmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon Kasım 2018'den beri ilk kez yüzde 21 sınırını aşmış oldu. 2018 yılının Kasım ayında TÜFE'de artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 olmuştu. Yıllık artışta lokanta ve oteller grubu zirvede

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.

Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,31 ile ulaştırma, yüzde 5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,10 ile lokanta ve oteller oldu.

Kasım 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 34 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 345 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 17,62 oldu

Çekirdek enflasyon olarak adlandırılan özel kapsamlı TÜFE göstergesine (C-Endeksi) göre, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ürünleri ile altın hariç TÜFE'de Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,81, bir önceki yılın aynı ayına göre artış ise yüzde 17,62 oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ise (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 54,62, aylık yüzde 9,99 arttı.

TCMB faiz kararı 16 Aralık'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faizde ısrar etmesi nedeniyle Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranınında son üç ayda 400 baz puan indirim yaptı. Bu süreçte Türk Lirası dolar ve euro karşısında tarihi değer kaybı yaşamaya devam ediyor.

Para Politikası Kurulu 16 Aralık'ta yılın son toplantısını yapacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün ekonomistlerle yaptığı toplantıda "Faiz indirimi için sınırlı alan kaldı ve bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DW/ SSB, TY

(c)

Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu - Son Dakika


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