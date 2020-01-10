Kasım Süleymani, İran Konsolosluğu önünde karanfillerle anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasım Süleymani, İran Konsolosluğu önünde karanfillerle anıldı - Son Dakika

Kasım Süleymani, İran Konsolosluğu önünde karanfillerle anıldı

6 saat önce

ABD'nin Irak'taki operasyonu ile öldürülen Kasım Süleymani, İstanbul'daki İran Konsolosluğu önünde karanfillerle anıldı.

Kasım Süleymani, İran Konsolosluğu önünde karanfillerle anıldı, System.String[]

ABD'nin Irak'taki operasyonu ile öldürülen Kasım Süleymani, İstanbul'daki İran Konsolosluğu önünde karanfillerle anıldı.

ABD'nin Irak'taki operasyonu ile öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için onlarca vatandaş İstanbul'daki İran Konsolosluğu önünde toplandı. Konsolosluk önünde toplanan grup, sloganlar atarak Süleymani'nin öldürülmesini protesto etti. Grup daha sonra dualar ederek, Konsolosluk binasına karanfil bırakıp, olaysız bir şekilde dağıldı.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Kasım Süleymani, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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