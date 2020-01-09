"Kasım Süleymani Operasyonu ve Etkileri" paneli - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Kasım Süleymani Operasyonu ve Etkileri' paneli - Son Dakika Ekonomi

"Kasım Süleymani Operasyonu ve Etkileri" paneli

7 saat önce

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin bölge için önemli bir figür olduğunu belirterek, "Kasım Süleymani, İran'ın bölgedeki efsanesiydi.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin bölge için önemli bir figür olduğunu belirterek, "Kasım Süleymani, İran'ın bölgedeki efsanesiydi. Bundan sonra İran'ın bölgedeki operasyonel kabiliyeti azalacaktır." dedi.

Akyener, TESPAM, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kasım Süleymani Operasyonu ve Etkileri" konulu panelde yaptığı konuşmada, bölgesel dengelerin değişimi açısından İran'ın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kasım Süleymani'nin bölge için önemli bir figür olduğunu vurgulayan Akyener, "Kasım Süleymani, İran'ın bölgedeki efsanesiydi. Bundan sonra İran'ın bölgedeki operasyonel kabiliyeti azalacaktır. İran verebileceği cevabı verdi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını beklemiyoruz. Algılarla yükselen petrol fiyatları düştü." değerlendirmesinde bulundu.

İran tarafından bu operasyona çok şiddetli karşılık verileceğinin ifade edilmesinin fiyatlarda ciddi yükselişe sebep olduğunu anımsatan Akyener, "Psikolojik, algısal hareketler piyasalarda hızlı etkilere sebep oluyor. Bu geçici yükseliş iniş çıkışlarla devam etmiş ve İran'ın göstermelik öç alma operasyonu akabinde ABD'nin ılımlı tavır almasıyla geri dönmüştür." diye konuştu.

"İran, istese de istemese de bir değişim süreci yaşayacaktır"

SASAM Başkanı Mesut Emre Karaköse de İran'ın Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"İran, Türk dünyasıyla aramızda köprü olan coğrafi konumuyla kritik öneme sahiptir. İran'ın mevcut rejiminin politikaları ve Şii yayılmacılığıyla yürüteceği fazla yolunun kalmadığını görüyoruz. İran, istese de istemese de bir değişim süreci yaşayacaktır. Bu değişim, kendi doğal dinamikleriyle, dış müdahale olmaksızın, demokratik ilke ve kurallar gözetilerek ve İran'da yaşayan Fars olmayan toplumun hakları iade edilerek gerçekleşmelidir. İran'ın istikrarlı ve demokratik bir yapıya kavuşması, bölgesel dinamiklere katkı sağlayacaktır."

Kasım Süleymani, Türkiye, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı
ABD'den İran'a "ön koşulsuz müzakere" teklifi İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar

Son Dakika Haberleri
22:46 Başkan Keleş çalışmalarını anlattı - Son Dakika Ekonomi
21:34 Süper Loto çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
20:44 Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi - Son Dakika Ekonomi
20:14 İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Paçacı, ekonomi gündemini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi
20:02 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
18:22 Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 23:57:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kasım Süleymani Operasyonu ve Etkileri" paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]