Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman, ritmik ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma çalışmaları sonrası Kasımpaşalı futbolcular, yarı sahada oynanan taktik maçla idmanı noktaladı.

Abdul Rahman Khalili takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmasına devam etti.

Hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, idmanın ardından kampa girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:35 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Spor
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