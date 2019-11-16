Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan Strahil Popov ile Haris Hajradinovic, antrenmanda yer almadı.

Kasımpaşa, hazırlıklarına 18 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.