Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan Strahil Popov ile Haris Hajradinovic, antrenmanda yer almadı.

Kasımpaşa, hazırlıklarına 18 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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