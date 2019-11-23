Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçına hazır
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Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçına hazır

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise Gençlerbirliği maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:58 Kaynak: AA
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