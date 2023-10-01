Kasımpaşa, Haliç derbisinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, Haliç derbisinde kozlarını paylaştı. Kasımpaşa, Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı 3-2 kazandı.

AYTAÇ DOUBLE YAPTI

Konuk takım Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Federico Ceccherini (Kendi Kalesine) ile 6 ve 34. dakikalarda Aytaç Kara attı.

KARAGÜMRÜK SONRADAN AÇILDI

3-0 geriye düşen ev sahibi ekip Fatih Karagümrük'ün golleri ise 43. dakikada Federico Ceccherini ve 89. dakikada Claudio Winck'ten geldi.

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Mücadelenin ardından Kasımpaşa 12 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 6 puanda kaldı. Kasımpaşa, ligde gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Alanyaspor deplasmanına gidecek.