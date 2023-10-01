Kasımpaşa, Haliç derbisinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, Haliç derbisinde kozlarını paylaştı. Kasımpaşa, Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı 3-2 kazandı.
Konuk takım Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Federico Ceccherini (Kendi Kalesine) ile 6 ve 34. dakikalarda Aytaç Kara attı.
3-0 geriye düşen ev sahibi ekip Fatih Karagümrük'ün golleri ise 43. dakikada Federico Ceccherini ve 89. dakikada Claudio Winck'ten geldi.
Mücadelenin ardından Kasımpaşa 12 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 6 puanda kaldı. Kasımpaşa, ligde gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Alanyaspor deplasmanına gidecek.
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