Kasımpaşa, Haliç derbisinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti - Son Dakika

Kasımpaşa, Haliç derbisinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti

Son Güncelleme: 01.10.2023 15:37

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, Haliç derbisinde kozlarını paylaştı. Kasımpaşa, Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı 3-2 kazandı.

AYTAÇ DOUBLE YAPTI

Konuk takım Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Federico Ceccherini (Kendi Kalesine) ile 6 ve 34. dakikalarda Aytaç Kara attı.

KARAGÜMRÜK SONRADAN AÇILDI

3-0 geriye düşen ev sahibi ekip Fatih Karagümrük'ün golleri ise 43. dakikada Federico Ceccherini ve 89. dakikada Claudio Winck'ten geldi.

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Mücadelenin ardından Kasımpaşa 12 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 6 puanda kaldı. Kasımpaşa, ligde gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Mücadele nefes kesti! Haliç derbisinin kazananı Kasımpaşa
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Haliç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Kasımpaşa, Haliç derbisinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasımpaşa, Haliç derbisinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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