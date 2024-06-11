Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu! Askerler, el tetikte nöbet tutuyor

Yaşam

Siirt'te Şeyh Ali Segirka'nın Türbesi'nin restorasyon çalışmaları sırasında tek mezar olarak bulunan yerde 3 mezar ortaya çıktı. Esrarengiz olay sonrasında yetkililere haber verildi. Türbede şimdi güvenlik güçleri tarafından el tetikte nöbet tutuluyor.

TÜRBEDEKİ SIR OLAY RESTORASYON İLE ORTAYA ÇIKTI

Merkeze bağlı Aktaş köyünde Şeyh Ali Segirka diye bilinen asırlık türbede her yıl çeşitli etkinlikler yapılıp, kurbanlar ve adaklar kesiliyordu. 2017 yılında türbe haline getirilen mezarda, 3 Haziran 2024'te türbenin restorasyon çalışmalarını yürüten ekipler, altında yan yana yatılı vaziyette 3 mezara denk gelmeleriyle durumu Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi. Türbede güvenlik noktası oluşturularak, jandarma tarafından güvenlik güçleri yerleştirildi.

"TAŞI KALDIRINCA ÜÇ TANE MEZAR ORTAYA ÇIKTI"

Türbenin çok eskiye dayandığını belirten Aktaş köyü Muhtarı Mehmet Can Kezer, "Bu türbe, Şeyh Ali Segirka, Türkçe olarak da Şeyh Ali diyoruz. Bu türbe bildiğimiz kadarı ile babamızdan, dedemizden yani 8-10 kuşaktan beri burada bulunmaktadır. Mayıs ayında buranın köylüleri ve halkı tarafından burada etkinlik yapılıyordu. Burada çocuklarımız, hanımlarımız, köylümüz, karşı civar köyünden gelip burada bu zatı ziyaret ediyordu. Bu türbeyi 2017 senesinde restoresine başladık. Hayırseverler tarafından bu inşaat yapılmış. Buradaki türbe üzerinde taş yığını vardı. Biz bu taşları kaldırınca baktık ki üç tane mezar çıktı. Biz bir mezar biliyorduk. Üç tane mezar ortaya çıktı. Mezarlar ortaya çıkınca Valimize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve Siirt jandarmasına haber verdik" dedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BÖLGEDE NÖBET TUTULUYOR

Bir kaç gündür jandarma tarafında kontrol altında alındığını aktaran Kezer, "Burada her saat nöbet tutuluyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne haber verdik. Batman Müzesi'nden arkeolog gelip buraya bakacak. Artık burada ne varsa biz bilmiyoruz. Ama tahmine göre büyük zatlardır, büyük âlimlerdir. Üç tane şehit de olabilir. Üç tane sahabe de olabilir. Şimdiye kadar bu ziyareti Şeyh Ali Segirka diye gelip dua ediyorduk. Biz bunu bu kadar biliyoruz. bütün yetkililere haber verdik" ifadelerinde bulundu.