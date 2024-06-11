Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Türk sinemasına damga vuran isimlerden Murat Soydan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran kızı Mehveş Soydan "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

11.06.2024 12:53  Güncelleme: 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, yaşamını yitirdi. Sayısı projede yer alan usta ismin ölüm haberini de kızı verdi. Sosyal medya hesabından acı haberi veren Soydaş "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Murat Soydan'ın cenaze bilgileri henüz netleşmedi.

MURAT SOYDAN KİMDİR?

Türk sinema ve dizi oyuncusu Murat Soydan, 2 Ekim 1940'ta sabasının memuriyeti dolayısıyla bulunduğu Kırklareli'in Lüleburgaz ilçesinde doğdu. Gerçek adı Rüçhan Tercan olan oyuncu ilk ve ortaokulu Lüleburgaz'da, liseyi Edirne'de okudu. Üniversite için İstanbul'a gelen Soydan, İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. Aynı zamanda üniversite tahsili sırasında Tekel'de memurluk yaptı. Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1966 yılında Perde mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

SİNEMA HAYATINA KOLSUZ KAHRAMAN'LA BAŞLADI

Sinema hayatına 1966 yılında Nejat Saydam'ın çektiği Kolsuz Kahraman adlı filmle başladı. Filmin kadrosunda Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Suzan Avcı da vardı. 1970'li yılların Jön oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaşmıştır.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

221 filmde oynayan Murat Soydan, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Zulüm filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı. Murat Soydan'ın ilk evliliğinden bir çocuğu vardır. İkinci evliliğini Uğur Gül hanım ile yapmıştır. Ali ve Mehveş adlarında iki çocuğu vardır.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti
Yeşilçam\'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

Murat Soydan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cetin Kaplan: ben bebekken filmim vardı Murat SOYDAN ile. Allah rahmetine kavuştursun. 56 3 Yanıtla
  • Behzat: Allah rahmet eylesin 40 1 Yanıtla
  • Batuhan Aykut ERSÖZLÜ: Allah rahmet etsin 31 0 Yanıtla
  • Kafkas Kartalı: mekanın cennet olsun koca çınar 23 0 Yanıtla
  • Aslı Taşbaşı: Büyük usta Allah rahmet eylesin 15 0 Yanıtla
  • Tuci: Allah rahmet eylesin inşallah 15 0 Yanıtla
  • Metin Aslan: Allah rahmet eylesin Türk sinemasının emekçilerinden biriydi kaydı gitti mekanı cennet olsun inşaallah 6 0 Yanıtla

07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:36:13. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement