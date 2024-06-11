Yeşilçam\'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

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Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, yaşamını yitirdi. Sayısı projede yer alan usta ismin ölüm haberini de kızı verdi. Sosyal medya hesabından acı haberi veren Soydaş "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Murat Soydan'ın cenaze bilgileri henüz netleşmedi.

MURAT SOYDAN KİMDİR?

Türk sinema ve dizi oyuncusu Murat Soydan, 2 Ekim 1940'ta sabasının memuriyeti dolayısıyla bulunduğu Kırklareli'in Lüleburgaz ilçesinde doğdu. Gerçek adı Rüçhan Tercan olan oyuncu ilk ve ortaokulu Lüleburgaz'da, liseyi Edirne'de okudu. Üniversite için İstanbul'a gelen Soydan, İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. Aynı zamanda üniversite tahsili sırasında Tekel'de memurluk yaptı. Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1966 yılında Perde mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.

SİNEMA HAYATINA KOLSUZ KAHRAMAN'LA BAŞLADI

Sinema hayatına 1966 yılında Nejat Saydam'ın çektiği Kolsuz Kahraman adlı filmle başladı. Filmin kadrosunda Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Suzan Avcı da vardı. 1970'li yılların Jön oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaşmıştır.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

221 filmde oynayan Murat Soydan, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Zulüm filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı. Murat Soydan'ın ilk evliliğinden bir çocuğu vardır. İkinci evliliğini Uğur Gül hanım ile yapmıştır. Ali ve Mehveş adlarında iki çocuğu vardır.