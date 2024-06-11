2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi - Son Dakika
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2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi

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Sinop'ta otomobil ile sağlık personelinin bulunduğu aracın çarpışması sonucu çıkan yangında 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerine gelmesini bekleyen vatandaşlar, aracın yanışını çaresiz bakışlarla izledi.

11.06.2024 11:14  Güncelleme: 12:24
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Sinop- Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ölenlerden 2'sinin ilçelerdeki devlet hastanelerinde görevli doktor olduğu öğrenildi. Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza yerinde incelemede bulundu.

2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi

VATANDAŞLAR ÇARESİZCE İZLEDİ

Ekipler olay yerine gelene kadar alev topuna dönen aracın yanına yaklaşamayan vatandaşlar, olan biteni çaresiz bakışlarla izlemekle yetindi.

Olay yerinden kareler;

Sinop'ta Otomobil ile Sağlık Personeli Taşıyan Araç Çarpıştı: 4 Ölü, 2 Yaralı
Sinop'ta Otomobil ile Sağlık Personeli Taşıyan Araç Çarpıştı: 4 Ölü, 2 Yaralı
Sinop'ta Otomobil ile Sağlık Personeli Taşıyan Araç Çarpıştı: 4 Ölü, 2 Yaralı
2\'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
Kaynak: AA

Jandarma, İtfaiye, Boyabat, trafik, Sinop, AFAD, Güvenlik, Acil Durum, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Deniz Öztürk: Allah rahmet eylesin ailelere sabırlar versin 29 1 Yanıtla
  • Zafer El: izlemeyi sever türk milleti nede olsa norml 4 18 Yanıtla
  • sait turk: Allah rahmet eylesin, omca insan bar hiç kimsede yangın tüpü yokmuymuş? en azından söndüremez ama belki çıkarabilirlerdi 14 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Boyabat'ın acı günü:( 7 1 Yanıtla
    Beyza Beyzade: mekanı cennet olsun ?? 2 0

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