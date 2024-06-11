2\'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi

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Sinop- Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ölenlerden 2'sinin ilçelerdeki devlet hastanelerinde görevli doktor olduğu öğrenildi. Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza yerinde incelemede bulundu.

VATANDAŞLAR ÇARESİZCE İZLEDİ

Ekipler olay yerine gelene kadar alev topuna dönen aracın yanına yaklaşamayan vatandaşlar, olan biteni çaresiz bakışlarla izlemekle yetindi.

Olay yerinden kareler;