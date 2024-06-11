Kurbanlıklara dikkat! Türkiye genelinde 300 kişi kene nedeniyle tedavi görüyor - Son Dakika
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Sağlık

Kurbanlıklara dikkat! Türkiye genelinde 300 kişi kene nedeniyle tedavi görüyor

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Sivas'ta beş gün içinde 3 kişi kene nedeniyle hayatını kaybederken şehirde tedavi görenlerin sayısının 35, Türkiye genelinde ise yaklaşık 300 olduğu belirtildi. Bayram öncesinde özellikle kurban pazarlarında keneye karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

11.06.2024 12:29
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, havaların ısınmasıyla yeniden başlayan kene ölümleri hakkında açıklamada bulundu. Çetin, nisan ayı itibarıyla bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından Sivas'ta 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin tedavi gördüğünü ve Türkiye genelinde ise şu anda hasta sayısının yaklaşık 300 kişi olduğunu belirtti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kentte havaların ısınmasıyla yeniden görülmeye başlayan kene ısırması sonucu, son 1 haftada Gülbidin Ekberi (25), Şehri Tanrıveren (36) ve Emre Nacar (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. SCÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye geneli güncel vaka sayıları hakkında bilgi vererek KKKA hastalığı hakkında uyarılarda bulundu.

Kurbanlıklara dikkat! Türkiye genelinde 300 kişi kene nedeniyle tedavi görüyor

PROF. DR. ÇETİN: YILLIK 1200 VAKA OLUYOR

Havaların ısınmasının ardından KKKA vakalarında artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çetin, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı bahar aylarının gelmesiyle başlar. Türkiye'de nisan ayı ile vakalar başlar ve artarak ekim ayına kadar devam eder. Haziran ve temmuz ayı genelde vakaların en fazla olduğu dönemdir. Ülkemizde genellikle ortalama olarak yıllık bin ila 1200 vaka oluyor. Bu sene nisan ayında ilk vakamız geldi. Şu an için Sivas'ta 35 civarında vaka sayımız var. Ne yazık ki, 3 vatandaşımız da hayatını kaybetmiş durumda. Özellikle iklimin ısınması nedeniyle bundan sonraki dönemlerde vaka sayılarında artış bekliyoruz. Aldığımız bilgilere göre, Türkiye genelinde 270-300 civarında vakanın oluştuğunu biliyoruz. Bu yıl 750 ile bin civarında vakayla dönemi kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Umarız ki, şu ana kadar ilgili kurumların almış oldukları tedbirlerin etkisiyle bu sayı daha az olur. Maalesef bu yıl bahar aylarının çok sıcak geçmesi sebebiyle arazideki kene sayısında çok ciddi bir artış olduğunu gözlemledik. Otların yağmurlardan dolayı hem miktar olarak hem de boyut olarak artmasıyla kene popülasyonunda bir artış var. Umuyoruz ki, bu durum vaka sayılarına yansımaz" dedi.

Kurbanlıklara dikkat! Türkiye genelinde 300 kişi kene nedeniyle tedavi görüyor
Prof. Dr. İlhan Çetin.

"KKKA HASTALIĞI TEDBİR ALINDIĞINDA ÖNLENEBİLİR"

Kenelerden korunmak için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine değinen Prof. Dr. Çetin, "Halk sağlığı açısından önemli hastalıklar, tedbir alındığında önlenebilen hastalıklardır. Özellikle KKKA hastalığı da tedbir alındığında önlenebilir bir hastalık. Bu nedenle tedbirli olmamız gerekiyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların sahada çalışırken üzerlerine kene yapışmaması için alacakları birtakım tedbirler var. Bunları mutlaka almaları gerekiyor. Eve gittiklerinde üzerlerini kontrol etmeleri gerek. Bizim üzerine basarak söylediğimiz bir diğer husus da, eğer üzerlerine kene yapışmışsa mutlaka kendileri çıkartmamalı. Hastane ortamında çıkarılmasının çok değerli olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim" diye konuştu.

KURBAN ALIMLARINDA DİKKAT

Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların kenelere karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Çetin, "İçinde bulunduğumuz dönem İslam alemi için önemli günler. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hem küçük hem büyükbaş hareketliliğinde artma oluyor. Orta Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden batıya doğru hayvan taşımacılığı ve satışı için gidildiğini biliyoruz. Bu noktada hayvanları götüren insanların mutlaka tedbir alması, hayvanlarını kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle hayvan pazarlarında daha çok dikkat edilmesi gerek. Hayvan satın alan insanların da hayvanın üzerinde kene olup olmadığını kontrol ederek almaları gerekiyor. Bütün bunların yanı sıra kurban kesiminde de hasta hayvanların kanından eldeki açık yaralardan virüs girebiliyor. Bunun için de mutlaka eldiven kullanarak işlemlerin yapılmasını ve hijyene dikkat edilmesini önemseyip öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurbanlıklara dikkat! Türkiye genelinde 300 kişi kene nedeniyle tedavi görüyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kurbanlıklara dikkat! Türkiye genelinde 300 kişi kene nedeniyle tedavi görüyor - Son Dakika

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