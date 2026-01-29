Kasımpaşa, Jim Allevinah'ı Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Gabonlu kanat oyuncusu Jim Allevinah'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.
İstanbul temsilcisi ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Kasımpaşa'mıza hoş geldin Jim Allevinah!" ifadesini kullandı.
Lacivert-beyazlıların, 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Kariyerinde çoğunlukla Fransa'nın alt lig ekiplerinde forma giyen Allevinah, son olarak Ligue 1 takımlarından Angers'ta görev yaptı.
