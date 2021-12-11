SPOR Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

Kasımpaşa maçının ardından

Kutlu: 2'nci golde yüzde 100 faul var

Sözer: Takım karakter gösterdi

İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK/ - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Medipol Başakşehir, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Çok kritik maçlar oynayacaklarını söyleyen Hakan Kutlu, 'Başakşehir'i tebrik ediyorum. 4-5 maçtır iyi oyunumuz vardı. Kazanamazsak da oyun olarak kazanıyorduk. Oyun kalitemiz düşüktü. Bunda Başakşehir'in de iyi takım olmasının da payı var. Zaman zaman üstünlük kurdular. Maçı çevirebilirdik.1-1'den sonra pozisyon yakaladık. Üstün oynamadığımız bir maçı galip tamamlayabilirdik. Devam edeceğiz. Çok önemli maçlarımız var. Maçın hakemi Fırat hoca iyi bir hakem. Tebrik ve takdir ettiğimiz bir hakem ama takdir haklarını bugün bizden yana kullanamadı. 2'nci golde yüzde yüz faul var. VAR'dan çevrilmez, çünkü hakem oyunu devam ettirdi' şeklinde konuştu.

SÖZER: TAKIM KARAKTER GÖSTERDİ

Kazanılan 3 puandan dolayı mutluluğunu dile getiren Erdinç Sözer, 'Galibiyet için memnunuz. Maç beklediğimiz gibi mücadeleci bir oyun vardı. Sonuna kadar bırakmayan bir takım gördük. İlk devre pozisyonlar geldi. Devre arasında maçı kazanmak istediğimizi konuştuk. Son 20 dakika Kasımpaşa'nın değişikliğiyle baskı oldu, bir top kaybıyla gol yedik. Takım karakter gösterdi ve kazanma isteği gösterdi. Çok memnunuz' şeklinde konuştu.