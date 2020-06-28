Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

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Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı

Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu