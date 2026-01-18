Kasımpaşa ve Antalyaspor 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
Spor

Kasımpaşa ve Antalyaspor 0-0 Berabere Kaldı

18.01.2026 16:49
SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Hesap.com Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 16'ya yükseltti.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını ise Samet Çicek ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Kasımpaşa oldu. Lacivert-beyazlılar, maçın hemen başında Winck ile yakaladığı pozisyonda kaleci Cuesta'yı geçemedi. Ev sahibi ekip, 39 ve 43'üncü dakikalarda Diabete ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da skoru değiştirecek pozisyonlar buldu. Antalyaspor, Van de Streek ve Saric ile girdiği pozisyonları değerlendiremezken, ev sahibi ekipte de Gueye ve Cem Üstündağ gol pozisyonlarından sonuç alamadı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

YENİ TRANSFERLER FORMA GİYDİ

Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Cenk Tosun, Antalyaspor karşılaşmasında lacivert-beyazlı formayı resmi olarak ilk gez giydi. İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay mücadeleye ilk 11'de başladı. Kerem Demirbay 90 dakika sahada kalırken, İrfan Can Kahveci 62 dakikada sahada kaldı. Tecrübeli futbolcu 62'nci dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun ise 88'inci dakikada oyuna girerek yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Kaynak: DHA

17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
17:00
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
