Kasımpaşa ve Antalyaspor 0-0 Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Hesap.com Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 16'ya yükseltti.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını ise Samet Çicek ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Kasımpaşa oldu. Lacivert-beyazlılar, maçın hemen başında Winck ile yakaladığı pozisyonda kaleci Cuesta'yı geçemedi. Ev sahibi ekip, 39 ve 43'üncü dakikalarda Diabete ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da skoru değiştirecek pozisyonlar buldu. Antalyaspor, Van de Streek ve Saric ile girdiği pozisyonları değerlendiremezken, ev sahibi ekipte de Gueye ve Cem Üstündağ gol pozisyonlarından sonuç alamadı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

YENİ TRANSFERLER FORMA GİYDİ

Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Cenk Tosun, Antalyaspor karşılaşmasında lacivert-beyazlı formayı resmi olarak ilk gez giydi. İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay mücadeleye ilk 11'de başladı. Kerem Demirbay 90 dakika sahada kalırken, İrfan Can Kahveci 62 dakikada sahada kaldı. Tecrübeli futbolcu 62'nci dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun ise 88'inci dakikada oyuna girerek yeni takımıyla ilk maçına çıktı.