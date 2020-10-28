Kasımpaşalı futbolcu Julian Jeanvier ameliyat edildi
28.10.2020 21:57
Kasımpaşa'nın Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Gineli futbolcu Julian Jeanvier ameliyat edildi.
Kasımpaşa'nın Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Gineli futbolcu Julian Jeanvier ameliyat edildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçında ön çapraz bağ yaralanması yaşayan Jeanvier'in, Liv Hospital'de başarılı bir şekilde ameliyat edildiği belirtilerek, "Oyuncumuz Jeanvier'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyoruz." denildi.
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