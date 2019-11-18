Son Dakika Haberleri: Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü... Motosiklet ile ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü... Motosiklet ile ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü... Motosiklet ile ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

6 saat önce

Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü... Motosiklet ile ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araçla çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Sorgun Mahallesi 8085 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terminal Caddesi'nde Side istikametinden otogar istikametine seyir halindeki kaskı bulunmayan Vehbi B.'nin kullandığı 07 LPE 19 plakalı motosiklet ile 8096 sokaktan Terminal Caddesi'ne çıkan Emre A.'nın kullandığı 07 LMP 13 plakalı ticari araç çarpıştı.

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat devlet hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Vehbi B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü... Motosiklet ile ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

Motosiklet, Manavgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:19 Kaynak: İHA
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