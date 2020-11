Kaspersky ICS CERT, küresel Olay Müdahale ve Güvenlik Ekipleri Forumu'nun üyesi oldu - Son Dakika

Kaspersky, toplamda 540 hükümet ve özel akredite Bilgisayar Güvenliği Olay Müdahale Ekiplerinden (CERT) oluşan önde gelen uluslararası teknik grup olan Olay Müdahale ve Güvenlik Ekipleri Küresel Forumu'na (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) resmen katıldı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, iş birliklerini ve güvenilir toplulukları küresel dijital güvenliğe dair zorlukları ortadan kaldırmanın en etkili yolu olarak gören şirket, siber tehdit bilgilerine ortak erişim sağlamak ve bunları azaltmak için dünyanın dört bir yanındaki siber güvenlik aktörleriyle bilgi alışverişini yoğunlaştırmayı hedefliyor.

Uluslararası iş birlikleri, toplumların ve ulusların temel ihtiyaçlarına hizmet eden kritik altyapıyı temsil eden dijital endüstriyel ortamın korunmasında daha da önem kazanıyor. FIRST üyeliği, diğerler iş birliklerinin yanı sıra Kaspersky ICS CERT'in dünyanın en iyi güvenlik olay müdahale ekipleriyle iletişimini hızlandırmasına, fikir alışverişinde bulunmasına ve en iyi uygulamaları paylaşmasına yardımcı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky ICS CERT Başkanı Evgeny Goncharov, "Olay müdahale ekipleri ve bireysel siber güvenlik uzmanlarını bir araya getiren küresel iletişim platformu FIRST'ün bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Salgın nedeniyle artan olayların potansiyel sonuçlarına karşı siber güvenlik topluluğunun bir arada kalması ve siber suçlara karşı güçlerini birleştirmesi önem kazanıyor. FIRST üyeliğimizle ayrıca uzmanlığımızın ve iç süreçlerimizin en yüksek endüstri standartlarını karşıladığını teyit etmiş oluyoruz. İletişim ağımızı genişleterek kuruluşları günümüzün ortaya çıkan siber tehditlerine karşı daha iyi koruyabileceğimize inanıyoruz."

Açıklamaya göre ayrıca, FIRST, herkes için güvenli bir internet ortamı sağlamak amacıyla dünyanın her ülkesinden olay müdahale ve güvenlik ekiplerini bir araya getirmeyi hedefliyor. 1990 yılında kurulan Olay Müdahale ve Güvenlik Ekipleri Forumu (FIRST) Amerika, Asya, Avrupa, Afrika ve Okyanusya'daki 95 ülkedeki 540 şirket, devlet kurumu, üniversite ve diğer kurumların internet acil durum müdahale ekiplerinden oluşuyor.

Siber suçun sınırsız doğasının farkında olan Kaspersky, uzmanlığını, bilgisini ve teknik bulgularını dünyanın güvenlik topluluğuyla sürekli olarak paylaşıyor. Küresel bir siber güvenlik şirketi olarak Kaspersky, siber suçlularla mücadelede küresel BT ve OT satıcıları, INTERPOL ve Europol dahil uluslararası kuruluşlar, ulusal ve bölgesel düzenleyiciler ve kanun uygulayıcı kurumların yanı sıra diğer siber güvenlik araştırma ekipleriyle ve dünyanın her yerinden bireysel uzmanlarla iş birliği yapıyor.