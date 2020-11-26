Kaspersky ICS CERT, küresel Olay Müdahale ve Güvenlik Ekipleri Forumu'nun üyesi oldu - Son Dakika

Kaspersky ICS CERT, küresel Olay Müdahale ve Güvenlik Ekipleri Forumu'nun üyesi oldu

26.11.2020 10:23
Kaspersky ICS CERT, küresel Olay Müdahale ve Güvenlik Ekipleri Forumu'nun üyesi oldu, System.String[]

Kaspersky, toplamda 540 hükümet ve özel akredite Bilgisayar Güvenliği Olay Müdahale Ekiplerinden (CERT) oluşan önde gelen uluslararası teknik grup olan Olay Müdahale ve Güvenlik Ekipleri Küresel Forumu'na (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) resmen katıldı.

Kaspersky, toplamda 540 hükümet ve özel akredite Bilgisayar Güvenliği Olay Müdahale Ekiplerinden (CERT) oluşan önde gelen uluslararası teknik grup olan Olay Müdahale ve Güvenlik Ekipleri Küresel Forumu'na (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) resmen katıldı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, iş birliklerini ve güvenilir toplulukları küresel dijital güvenliğe dair zorlukları ortadan kaldırmanın en etkili yolu olarak gören şirket, siber tehdit bilgilerine ortak erişim sağlamak ve bunları azaltmak için dünyanın dört bir yanındaki siber güvenlik aktörleriyle bilgi alışverişini yoğunlaştırmayı hedefliyor.

Uluslararası iş birlikleri, toplumların ve ulusların temel ihtiyaçlarına hizmet eden kritik altyapıyı temsil eden dijital endüstriyel ortamın korunmasında daha da önem kazanıyor. FIRST üyeliği, diğerler iş birliklerinin yanı sıra Kaspersky ICS CERT'in dünyanın en iyi güvenlik olay müdahale ekipleriyle iletişimini hızlandırmasına, fikir alışverişinde bulunmasına ve en iyi uygulamaları paylaşmasına yardımcı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky ICS CERT Başkanı Evgeny Goncharov, "Olay müdahale ekipleri ve bireysel siber güvenlik uzmanlarını bir araya getiren küresel iletişim platformu FIRST'ün bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Salgın nedeniyle artan olayların potansiyel sonuçlarına karşı siber güvenlik topluluğunun bir arada kalması ve siber suçlara karşı güçlerini birleştirmesi önem kazanıyor. FIRST üyeliğimizle ayrıca uzmanlığımızın ve iç süreçlerimizin en yüksek endüstri standartlarını karşıladığını teyit etmiş oluyoruz. İletişim ağımızı genişleterek kuruluşları günümüzün ortaya çıkan siber tehditlerine karşı daha iyi koruyabileceğimize inanıyoruz."

Açıklamaya göre ayrıca, FIRST, herkes için güvenli bir internet ortamı sağlamak amacıyla dünyanın her ülkesinden olay müdahale ve güvenlik ekiplerini bir araya getirmeyi hedefliyor. 1990 yılında kurulan Olay Müdahale ve Güvenlik Ekipleri Forumu (FIRST) Amerika, Asya, Avrupa, Afrika ve Okyanusya'daki 95 ülkedeki 540 şirket, devlet kurumu, üniversite ve diğer kurumların internet acil durum müdahale ekiplerinden oluşuyor.

Siber suçun sınırsız doğasının farkında olan Kaspersky, uzmanlığını, bilgisini ve teknik bulgularını dünyanın güvenlik topluluğuyla sürekli olarak paylaşıyor. Küresel bir siber güvenlik şirketi olarak Kaspersky, siber suçlularla mücadelede küresel BT ve OT satıcıları, INTERPOL ve Europol dahil uluslararası kuruluşlar, ulusal ve bölgesel düzenleyiciler ve kanun uygulayıcı kurumların yanı sıra diğer siber güvenlik araştırma ekipleriyle ve dünyanın her yerinden bireysel uzmanlarla iş birliği yapıyor.

Bilgisayar, Kaspersky, Hükümet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaspersky ICS CERT, küresel Olay Müdahale ve Güvenlik Ekipleri Forumu'nun üyesi oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Takımı ligde son sıraya düşünce Acun, yöneticileri görevden alıp takımı revize edecek Merkez Bankası'ndan yükselen dolar için yeni hamle: Swap ihale limitlerini yükseltti Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi "En güzel an" etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı Adana'da hobi için beslediği kazlarla çiftlik kurdu, Türkiye'nin her yerine satış yapıyor 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları
Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi         
10:48
Trump kaybetti ama pes etmiyor: Bu seçimleri geri döndürmeliyiz Trump kaybetti ama pes etmiyor: Bu seçimleri geri döndürmeliyiz         
10:28
Fransızların skandal Dağlık Karabağ kararına Dışişleri'nden tepki: Taraflı olduğunun açık göstergesidir Fransızların skandal Dağlık Karabağ kararına Dışişleri'nden tepki: Taraflı olduğunun açık göstergesidir         
10:21
Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı         
09:52
Engelli kızının ellerini bağlayarak rehabilitasyona götüren anne kan dondurdu Engelli kızının ellerini bağlayarak rehabilitasyona götüren anne kan dondurdu         
09:38
Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi         
09:31
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu         
23:50
Ağabeyini belediye imar müdürü yapan belediye başkanından garip savunma: Hepimiz akrabayız Ağabeyini belediye imar müdürü yapan belediye başkanından garip savunma: Hepimiz akrabayız         
23:06
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir         
20:42
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını engelliyor Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını engelliyor         
17:02
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 11:03:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaspersky ICS CERT, küresel Olay Müdahale ve Güvenlik Ekipleri Forumu'nun üyesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei