Kaspersky, kurumlara siber güvenlik değerlendirmede yardımcı olacak - Son Dakika

Kaspersky, kurumlara siber güvenlik değerlendirmede yardımcı olacak

Kaspersky, Global Şeffaflık Girişimi'ni Siber Kapasite Artırma Programı ile genişletti ve şeffaflık merkezi hizmetlerini sanal olarak sunmaya başladı.

Kaspersky, kurumlara siber güvenlik değerlendirmede yardımcı olacak, System.String[]

Kaspersky, Global Şeffaflık Girişimi'ni Siber Kapasite Artırma Programı ile genişletti ve şeffaflık merkezi hizmetlerini sanal olarak sunmaya başladı.

Kaspersky açıklamasına göre, dijitalleşme tüm dünyada hızla yaygınlaşırken, çeşitli yazılım ve donanım platformlarını uygun bir şekilde entegre etmek ve bunların verimli çalışmasını sağlamak sağlam bir bilgi teknolojileri altyapısı için önemli hale geldi.

Aynı zamanda, kurumların bilgi teknolojileri altyapıları da birçok siber güvenlik riskine açık olduğundan bu sistemlerin güvenilirliğini sağlamak önem taşıyor.

Global tedarik zincirlerinin veya kritik altyapı ağlarının parçası olan farklı bilgi teknolojileri altyapısı bileşenlerinin ele geçirilmesi; kamu güvenliğine, ekonomik ve toplumsal duruma zarar veren sonuçlar doğurabiliyor.

Kaspersky bu noktada, ürün güvenliği değerlendirmesine odaklanan Siber Kapasite Artırma Programı'nı duyurdu.

Çevrim içi ve çevrim dışı olarak sunulan bu eğitim programı, şirketlere, devlet kuruluşlarına ve akademik kurumlara güvenlik değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayan pratik araçlar ve bilgiler sunuyor.

Böylece bu kurumlar bilgi teknolojileri altyapılarına ve ağlarına entegre olan üçüncü taraf uygulamaların güvenliğinden ve bütünlüğünden emin olabiliyor.

Program sayesinde kurumlar siber güvenlik risklerini tanımlayıp bunları azaltabiliyor.

"Kurumların ağlarındaki siber güvenilirliği artırmalarını sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Halkla İlişkiler Direktörü Oleg Abdurashitov, Şeffaflık Merkezleri'ni açtıklarından bu yana ürün güvenlik değerlendirmelerini yaygın bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketlerin inceleme için kaynak kodlarını vermeye hazır olduğunu dile getirmesinin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bunların değerlendirilebilmesi için iş ortaklarımızın belirli bir bilgi teknolojileri güvenliği bilgi düzeyine sahip olması gerekiyor. Ayrıca şeffaflık politikası içinde nelerin sunulduğuna dair de tecrübe sahibi olmalılar.

Siber Kapasite Artırma Programı sayesinde şirketler, devlet kuruluşları ve akademik kurumlar kullandıkları ürünler için düzgün güvenlik değerlendirmesi yapmalarını sağlayan bilgilere sahip olacak. Bu da kendi ağlarındaki siber güvenilirliği artırabilmelerini sağlayacak."

Program için yazılım geliştirme döngüsü, programlama ve bilgi güvenliği konularında temel bilgi sahibi olmak gerekiyor.

Eğitimde kurumlara ürün güvenliği değerlendirmesi ve tehdit modellemesinin yanı sıra kaynak kodu inceleme ve açık yönetimi gibi alanlarda bilgi veriliyor.

İlk program 2020'nin 3. çeyreğinde ücretsiz olarak öncelikle devlet kuruluşlarına ve akademik kurumlara sunulacak.

Yıl sonuna doğru şirketler de eğitimden yararlanabilecek.

Dahili güvenlik çalışmaları ve teknolojileri hakkında bilgi sunmaya devam etmek isteyen Kaspersky, Şeffaflık Merkezleri'ne uzaktan erişim imkanı da veriyor.

Bu hizmet sayesinde, Kaspersky'nin güvenilir iş ortakları şirketin güvenlik ve şeffaflık alanlarında en iyi uygulamaları, ürünleri ve hizmetleri hakkında genel bilgiler alabilecek.

Kaspersky güvenlik uzmanları, şirketlerin veri işleme yöntemleri ve çözümlerin işlevleriyle ilgili sorularına yanıt vermeye hazır olacak.

Ayrıca kurumlara canlı kaynak kodu incelemeleri de sunulabilecek.

Kaspersky, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 12:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, kurumlara siber güvenlik değerlendirmede yardımcı olacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371 liradan işlem görüyor Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara "Balık yiyin" çağrısı yaptı Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Segen Yalçın'la çalışmak isterim Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Segen Yalçın'la çalışmak isterim         
18:23
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar         
18:20
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti         
18:11
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti 4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti         
18:01
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu         
17:55
ABD Başkanı Trump ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı         
17:31
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti         
17:22
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan "askeri yasak bölge" ilan edildi         
17:11
Tarihe damga vuran Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi Tarihe damga vuran Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi         
17:10
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor         
17:04
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti         
17:02
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi         
16:49
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu         
16:49
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti         
16:45
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi         
16:43
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti         
16:36
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı         
16:35
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!         
16:32
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak         
16:28
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı         
16:28
Vefanın en masum hali! Virüsten ölen sahibini 3 aydır hastanede böyle bekliyor Vefanın en masum hali! Virüsten ölen sahibini 3 aydır hastanede böyle bekliyor         
16:12
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi         
16:05
AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti         
15:55
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı         
15:49
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında         
15:46
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti         
15:39
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti         
15:11
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı         
15:10
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?         
15:09
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 18:50:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaspersky, kurumlara siber güvenlik değerlendirmede yardımcı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]