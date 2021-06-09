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Kaspersky ve Skill Cup'tan siber güvenlik kursu - Son Dakika

Kaspersky ve Skill Cup'tan siber güvenlik kursu

09.06.2021 11:25
Kaspersky ve Skill Cup'tan siber güvenlik kursu, System.String[]

Kaspersky ve Skill Cup, ebeveynlerin çocuklarının siber güvenlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için mobil kurs başlattı.

Kaspersky ve Skill Cup, ebeveynlerin çocuklarının siber güvenlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için mobil kurs başlattı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Skill Cup mobil uygulamasına dayanan ve Kaspersky Security Awareness platform ekibiyle geliştirilen ücretsiz eğitim, ebeveynlerin ve çocuklarının siber güvenlik ve dijital etik kurallarından haberdar olması ve internette daha iyi gezinmesine yardımcı olmak için başlatıldı. Çocukların cihazlarını kullanırken ve internette gezinirken karşılaşabilecekleri temel sorunları ve zorlukları kapsayacak şekilde tasarlanan program, iOS ve Android cihazlarında kullanılabiliyor.

Çocukların çoğu 11-12 yaşına kadar bir tür elektronik cihaz kullanıyor. Bununla birlikte dijital dünyanın "ellerinde tablet ile doğan" çocuklar için güvenli bir alan olarak kalması adına, siber güvenlik ve dijital etik becerilerinin çocukluktan itibaren kazandırılmasının teşvik edilmesi gerekiyor. Kaspersky ve Skill Cup, bu ihtiyacı karşılamak için bir kurs organize etmek üzere bir araya geldi.

Program, Skill Cup mobil uygulamasına dayanıyor ve çeşitli konu başlıkları halinde düzenlenmiş bir dizi etkileşimli dersten oluşuyor. Bunlar makaleler, videolar, testler ve infografikler dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde sunuluyor.

Programdaki konular, siber zorbalık, yabancılarla iletişim kuralları, tehlikeli içerik (gruplar ve meydan okumalar gibi) ve dolandırıcılık türleri dahil olmak üzere dijital etik ve okuryazarlığın en önemli konularını kapsıyor. Her dersin sonunda konuyla ilgili bilgi ve anlayışı ölçmek için küçük bir test yapılıyor. Kurs şu anda İngilizce ve Rusça olarak bulunuyor.

"Makul bir güvenlik düzeyini nasıl sürdürebilecekleri konusunda bazı ipuçları ve püf noktaları sağlamayı amaçladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Academy Başkanı Denis Barinov, şunlar kaydetti:

"Bugünlerde okul çocuklarının aletsiz olduğunu hayal etmek zor. Ebeveynler, cesur ve yeni bir dijital dünyayla tanışacak çocukları için çok geçmeden ilk akıllı telefonu satın alacaklar. Sonrasında ebeveynlerin ikilemi başlıyor: 'Çocuğu çeşitli siber tehditlerden nasıl koruyabilirim ve bunu çocuğun kişisel dijital alanına çok fazla müdahale etmeden nasıl yapabilirim?' Bu yüzden ebeveynler için çocuklara yönelik mevcut siber tehditlerin doğasını anlamalarını sağlayacak hızlı bir mobil kurs fikri ortaya koyduk. Aşırı kontrolcü olmadan, katı kısıtlamalar getirmeden makul bir güvenlik düzeyini nasıl sürdürebilecekleri konusunda onlara bazı ipuçları ve püf noktaları sağlamayı amaçladık."

Skill Cup Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Roman Mandrik ise bugünün çocuklarının TikTok, YouTube ve diğerleri gibi çeşitli sosyal medya platformlarına alışkın olduğunu belirterek, "Bu nedenle öğrenme formatını içerik tüketim alışkanlıklarına göre ayarladık. Skill Cup'ta bilgiyi eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde sunmaya yardımcı olan bir format olan mikro öğrenmeyi kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky, Android, Tablet, IOS, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky ve Skill Cup'tan siber güvenlik kursu - Son Dakika Ekonomi


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