Kastamonu Amatör Spor Kulubü Federasyonu 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun 15'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Kastamonu Hasan Doğan Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıya AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu ve delegeler katıldı.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı.

Faaliyet raporu ve denetleme raporlarının oy birliğiyle oylanmasının ardından seçimlere geçildi.

Daha önce aday olduğunu belirten Abdullah Küpoğlu seçim öncesi adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Genel kurula katılan 88 delegeden 69 oy alan Adem Keloğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıllığına Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna seçildi.