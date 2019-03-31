Kastamonu Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu...
3 saat önce
Kastamonu Belediye Başkanlığını MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kazandı.
Kastamonu
Belediye Başkanlığını MHP
adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Rahmi Galip Vidinlioğlu 27 bin 106, AK Parti
adayı Tahsin Babaş
17 bin 121 oy aldı.
-Vidinlioğlu'nun özgeçmişi-
Rahmi Galip Vidinlioğlu 1967 tarihinde Taşköprü
ilçesinde doğdu.
İlk, orta ve lise eğitimini Taşköprü ilçesinde tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Tıp Fakültesini kazandı ve 1991 yılında mezun oldu.
9 yıl devlet hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalıştı.
Daha sonra göz kliniği açan Vidinlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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