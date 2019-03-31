Son Dakika Haberleri: Kastamonu Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu...

Kastamonu Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu...

3 saat önce

Kastamonu Belediye Başkanlığını MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kazandı.

Kastamonu Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu..., System.String[]
Kastamonu Belediye Başkanlığını MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Rahmi Galip Vidinlioğlu 27 bin 106, AK Parti adayı Tahsin Babaş 17 bin 121 oy aldı.

-Vidinlioğlu'nun özgeçmişi-

Rahmi Galip Vidinlioğlu 1967 tarihinde Taşköprü ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Taşköprü ilçesinde tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı ve 1991 yılında mezun oldu.

9 yıl devlet hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalıştı.

Daha sonra göz kliniği açan Vidinlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Taşköprü, Kastamonu, MHP, Rahmi Galip Vidinlioğlu, Güncel
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