Kastamonu'da 50 Bin Bez Torba Dağıtılacak

Kastamonu Belediyesi tarafından 50 bin bez alışveriş torbasını dağıtacak.

Kastamonu Belediyesi tarafından 50 bin bez alışveriş torbasını dağıtacak.



Belediye Başkanı Tahsin Babaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıfır atık projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik başlattığı projeye destek verdiklerini söyledi.



Plastik poşetlerin doğaya ciddi zararlar verdiğinin altını çizen Babaş, "Türkiye'nin en temiz şehriyiz. Bu sorumlulukla gelecek nesillerimize temiz ve güzel bir Kastamonu bırakmak için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın plastik poşet kullanımını azaltmak üzere başlatmış olduğu kampanyaya destek vermek istiyoruz. Bu doğrultuda hemşehrilerimize yaklaşık 50 bin bez alışveriş torbası dağıtacağız. Çevreye verdiği zarardan ötürü tüm dünyada plastik poşet kullanımı sınırlandırıldı. Daha temiz bir dünya için hepimiz daha duyarlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.



Çok sayıda çevreci projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Babaş, "Hayata geçirdiğimiz çevreci projelerimiz kapsamında 2014-2018 yılları arasında 7.3 ton atık pil, 10 bin 561 ton kağıt-karton, 2477 ton plastik, 74 ton metal, 2.8 ton cam atığı, yaklaşık 80 ton bitkisel atık yağ, yaklaşık 75 ton atık motor yağını topladık. Toplanan atıklar sayesinde 179 bin 537 ağacın kesilmesi önlenmiş, 130 milyon 956 bin 400 metreküp sera gazı salınımı azaltılmış, 25 bin 346 metreküp atık depolama alanından tasarruf edilmiş, 280 litre petrol tasarrufu sağlanmıştır." diye konuştu.



İlk etapta 5 bin bez çantayı Salıpazarı'nda dağıtacaklarını dile getiren Babaş, "Çevreye duyarlı ve çevreyi koruyan her türlü projeye destek vermeye hazırız. Belediye olarak bugün ilk dağıtımımızı yapıyoruz. Salıpazarında yaklaşık 5 bin bez çantayı dağıtıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kastamonu geneline yaklaşık 50 bin bez torbayı hemşehrilerimize dağıtacağız." ifadelerine yer verdi.



Açıklamanın ardından Başkan Babaş, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kalafat ve İl Kadın Kolları Başkanı Eda Şen ile birlikte Salıpazarı'nda bez torbaların dağıtımını gerçekleştirdi.

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