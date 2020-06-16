Kastamonu'da, 8 infaz ve koruma memuruna koronavirüs tanısı konuldu - Son Dakika

KASTAMONU Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, koronavirüs nedeniyle verilen idari izinden dönen 8 infaz ve koruma memurunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bu vakalar dışında Kastamonu Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüs testi pozitif çıkan başka bir personel ya da tutuklu/hükümlü bulunmadığını açıkladı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medyada yer alan Kastamonu Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz ve koruma memurlarının koronavirüs salgınından etkilendiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uzun, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca eşleri sağlık çalışanı olan ya da kronik rahatsızlıkları bulunan kamu çalışanlarının süreci idari izinli olarak geçirdiğini hatırlattı.İdari izinleri sona eren personelin mesaisine dönmeden önce tedbir amaçlı olarak yurtlarda 14 günlük izolasyona alındığı ve koronavirüs testine tabi tutulduğunu belirten Uzun, "İzolasyondaki personele uygulanan testlerde, 8 infaz ve koruma memurunun Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Testleri pozitif çıkan personel, tutuklu/hükümlülerle ve başka personelle temas etmeden sağlık kurumlarına yönlendirilmişlerdir. Bu vakalar dışında Kastamonu Ceza İnfaz Kurumu'nda Kovid-19 testi pozitif çıkan başka bir personel ya da tutuklu/hükümlü bulunmamaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca ceza infaz kurumlarımızda alınan tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.