Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

12.05.2022 17:02
Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Kavak köyü Eynehan Mahallesi bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden köy sakinleri, durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Kastamonu, Karadere, Daday ve Araç Orman İşletme şefliklerine bağlı ekipler, arazözlerle yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, zarar gören bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü
Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü
Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

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Kastamonu, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika


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