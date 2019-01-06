Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli
22 dakika önce
Kar yağışı nedeniyle Kastamonu'da 8 ilçede okullar yarın için tatil edildi.
Kar
yağışı nedeniyle Kastamonu
'da 8 ilçede okullar yarın için tatil edildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, Taşköprü
, Ağlı
, Küre
, Araç
, İhsangazi
, Azdavay
, Bozkurt
ve Tosya
ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kent merkezi ve Devrekani
ilçesinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:00 Kaynak: AA
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