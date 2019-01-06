Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

22 dakika önce

Kar yağışı nedeniyle Kastamonu'da 8 ilçede okullar yarın için tatil edildi.

Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kar yağışı nedeniyle Kastamonu'da 8 ilçede okullar yarın için tatil edildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kent merkezi ve Devrekani ilçesinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:00 Kaynak: AA

Kastamonu, Kar, Güncel
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