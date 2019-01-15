Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 2 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi.
Kastamonu
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 2 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi.
Kastamonu genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Yağış nedeniyle, İhsangazi
ve Azdavay
ilçelerindeki tüm okullarda, Tosya
ve Şenpazar
ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kent merkezindeki okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:44 Kaynak: AA
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