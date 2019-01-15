Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 2 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi.

Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 2 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi.


Kastamonu genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Yağış nedeniyle, İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm okullarda, Tosya ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kent merkezindeki okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Azdavay, İhsangazi, Kastamonu, Güncel
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