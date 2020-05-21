Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Kastamonu'da Toprakköprü mevkisinde iki otomobil çarpıştı.

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı KASTAMONU - Kastamonu'da Toprakköprü mevkisinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- İnebolu karayolu Toprakköprü mevkiinde tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Adem Yılmaz idaresindeki 37 AL 981 plakalı otomobil, ana yolda seyreden Bayram Parçaoğlu yönetimindeki 37 PN 715 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Adem Yılmaz ile Bayram Parçaoğlu ve yanında yolcu olarak bulunan kızı Sinem Parçaoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından trafik polisi ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle yola saçılan parçalar ise, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yol süpürülerek temizlendi. Öte yandan kaza yapan Adem Yılmaz'ın 192 promil alkollü olduğu belirlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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