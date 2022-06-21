Kastamonu'da köye inen ayılar korku saçıyor! Vatandaşlar evden çıkamaz hale geldi - Son Dakika
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Kastamonu'da köye inen ayılar korku saçıyor! Vatandaşlar evden çıkamaz hale geldi

21.06.2022 11:25

Kastamonu'nun Cide ilçesinde mahalleye inen ayılar, etrafa korku saçıyor. Vatandaşlar evlerinden çıkamaz hale gelirken konu hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Neşe Yiğit ise, "Ağaçta iki tane ayı gördüm. Hiç konuşamadım, sesim kısıldı ne yapacağımı şaşırdım. Eltim var, korkusundan bahçesine inemiyor. Çünkü bahçesini talan etti, marullarını dağıttı. Artık ayılar evlerimizin önüne kadar inmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Gebeş Mahallesi'nde son zamanlarda ayılar, meyve ağaçlarına çıkarak zarar vermeye başladı. Ayrıca arı kovanlarını da parçalayan ayılar, gündüz vakti de mahalleye kadar indi. Ayılarla karşılayan mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Mahalle sakinlerinin artan şikayetleri üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye ayıların görüntülenebilmesi için fotokapan kuruldu. Mahallede yaşayan vatandaşlar, korktukları için evlerinden bile çıkamadıklarını söyledi.

Bir mahalleyi ayı korkusu sardı: 'Evlerimizden çıkamıyoruz'

"HİÇ KONUŞAMADIM, SESİM KISILDI"

Kiraz ağacına çıkmış iki ayı gördüğünü söyleyen Neşe Yiğit, "Komşularım söylüyordu ama ben ilk defa gördüm. Amcamın kızına gidiyordum yola çıktım. Yolda yürürken ağaçta bir şeyler kımıldadı. Herhalde dedim dayımın oğlu ağaca çıkmış kiraz topluyor. İyice baktığımda ağaçta iki tane ayı gördüm. Hiç konuşamadım, sesim kısıldı ne yapacağımı şaşırdım. Mahallemizin mezarlığında çalışanlar vardı. Geri dönüp onların yanına gittim. Sessizce mezarlığa girdim ve iki tane ayı var dedim. Oradan sağ olsun yanımda gelip beni buradan geçirdiler.

Bir mahalleyi ayı korkusu sardı: 'Evlerimizden çıkamıyoruz'

"BİR KOMŞUMUZ AYI İLE GÖZ GÖZE GELDİ"

Fotoğraflarını çekecektik ama kiraz ağacından bir anda inip ormanlık alana doğru kaçtılar. Bu olay öğle saatlerinde oldu. Artık biz çok rahatsız olmaya başladık. Bir komşumuz ayı ile göz göze geldi. Milli Parklardan gelip orada kiraz ağacına kamera koydular. Bunun geçici çözüm olduğunu düşünüyoruz.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Bizim can güvenliğimiz yok. Bir komşumuz bize telefon etse, rahatsızım yanıma gel dese evden çıkamayacağız. Kapıları açamıyoruz. Gece sokakta zaten hiç dolaşamıyoruz. Eltim var, korkusundan bahçesine inemiyor. Çünkü bahçesini talan etti, marullarını dağıttı. Artık ayılar evlerimizin önüne kadar inmiş durumda. Yengem ile mahallede oturuyoruz, yengemin yanına kadar ayı geldi. Artık can güvenliğimiz yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Bir mahalleyi ayı korkusu sardı: 'Evlerimizden çıkamıyoruz'

İŞE GİDERKEN İKİ AYI İLE KARŞILAŞTI

İşe gitmek için sabah saatlerinde evden çıkan ve iki ayı ile karşı karşıya gelen Ramazan Aslan da, "İş saatini beklerken acayip bir koku duydum. Pencereyi açtım. Bir baktım yavaş yavaş iki ayının gittiğini gördüm. Arada birde homurtularını duydum. Arkadan dolanıp kapıyı açtım, dışarıya çıkıp baktığımda az daha ileriye doğru gittiklerini gördüm. Burada ne oluyor diye bağırdığımda geriye dönüp ayı iki ayağının üzerine doğru kalktı. Beni gördü, beni gördüğü an direk olarak kaçmaya başladı. Allah kimseye yaşatmasın, orada herhangi bir insan olsaydı saldırabilirdi. Sabah erken saat olduğu için kimse yoktu, ben de gerçekten çok korktum" diye konuştu.

Bir mahalleyi ayı korkusu sardı: 'Evlerimizden çıkamıyoruz'

"PENCEREYİ AÇIP BAKTIĞIMDA İKİ TANE AYIYI GÖRDÜM"

Ayıların evinin önüne kadar geldiğini belirten Fatma Yıldırım ise "Ben adet edindim. Namaza başlamadan önce camdan bakarım. Sabah namazında da bakarım. Pencereyi açıp baktığımda iki tane ayı gördüm. Kahverengin iki tane ayı, korkup yanıma gelmesi için Ayşe'yi çağırdım. Ayşe ile gidip baktığımızda oralara doğru yol yapmışlar, ayak izleri belliydi" şeklinde konuştu. Köy Muhtarının eşi Ayşe Kılınç ise "Biz artık komşularımıza gelip gidemiyoruz. Yola çıkıp bir yürüyüş yapamıyoruz. Biz yaşamayalım mı? Her an karşımıza çıkar korkusu var" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kastamonu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da köye inen ayılar korku saçıyor! Vatandaşlar evden çıkamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da köye inen ayılar korku saçıyor! Vatandaşlar evden çıkamaz hale geldi - Son Dakika
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