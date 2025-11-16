Kastamonu\'da Mevlit Yemeği Zehirlenme İddiaları

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde öğlen düzenlenen bir düğünde dağıtılan tavuk döner yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi, kusma şikayetiyle 8 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 8 kişinin yapılan muayenesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen vatandaşlardan bir kısmı yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

İstanbul'da Böcek ailesinden ikisi çocuk üç kişinin restoranda yemek yedikten hayatlarını kaybetmelerine ilişkin soruşturma devam ederken; üç kentten de zehirlenme haberi geldi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken, babanın tedavisi sürüyor.

Böcek ailesinin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de dün bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, dün polis ekipleri otelde yaptığı inceleme yapmıştı. İncelemenin ardından otel boşaltılmış, müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti.