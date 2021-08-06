Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir evin deposundan sarımsak çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
Tabakhane Mahallesi'nde bir evin deposundan 200 kilogram sarımsak çalındığı ihbarı üzerine Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, sarımsakları çaldıkları tespit edilen C.G. ve A.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da sarımsak hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika