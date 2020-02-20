Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişiye para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağlı ilçesi Müsellimler köyünde bir kişinin ruhsatsız silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği, başkası adına kayıtlı 2 tüfek, kurusıkı tabanca ile 4 çift karaca boynuzu ve 15 kilogram karaca eti ele geçirildi.

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfeklere Dair Kanun ile Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten şüpheliye idari para cezası uygulandı.

Boynuzlar ve karaca eti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.