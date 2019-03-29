Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Taşerondan Kadroya Geçenlerle Daimi İşçilerin Mali Hakları Eşitlenecek

Kastamonu'da Taşerondan Kadroya Geçenlerle Daimi İşçilerin Mali Hakları Eşitlenecek

1 saat önce

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, taşerondan kadroya geçen işçilere söz vererek, "Daimi işçilerle mali hakları eşitleyeceğim" dedi.

Kastamonu'da Taşerondan Kadroya Geçenlerle Daimi İşçilerin Mali Hakları Eşitlenecek, System.String[]
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, taşerondan kadroya geçen işçilere söz vererek, "Daimi işçilerle mali hakları eşitleyeceğim" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Belediyesi personeli çalışanlarını ziyaret etti.

"Ailemin fertlerini geziyorum" diyen Başkan Babaş, "Ben 30 yıllık belediyeciyim. Buradaki herkes benim ailemin bir ferdi. Geride bıraktığımız beş yılda burada hiçbir personelimiz yönetimsel sıkıntı yaşamadı. Bundan sonra da yaşamayacak. Ben kardeşlerimi seviyorum. Onlarda bunu çok iyi biliyor" diye konuştu.

Belediyedeki personelle birlikte geride bıraktığı 30 yılda yapılan yatırımlarda alın terinin olduğunu belirten Başkan Babaş, daha sonra memur ve sürekli işçilerin maaş anlaşması promosyonlarıyla ilgili sözleşmeyi Vakıf Bank yetkilisiyle birlikte imzaladı.

Başkan Babaş, taşeron kadrodan işçi kadrosuna geçirilen 696 sayılı kanun hükmündeki işçilerle ilgili söz vererek, "2020 yılının 6'ncı ayına kadar mevzuat gereği kardeşlerimize mali haklarında bir değişiklik yapamıyoruz. Ama çok net ifade ediyorum. Bu kardeşlerimizin mali hakların mevcut daimi işçilerimiz ile aynı seviyeye getireceğim. 2020 yılının 6'ncı ayında yapacağımız toplu sözleşmede üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım. İşçilerimizin hepsi daimi işçilerimizle mali noktada da eşit haklara sahip olacak. Ayrıca attığımız imzaların da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Memur ve işçilerimizin banka promosyonlarını güle güle harcamalarını niyaz ediyorum. Belediye ailemizin her bir ferdine elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımın bilinmesini istiyorum. Çünkü ben bu ailenin içinden biriyim. Bu ailenin bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:13 Kaynak: İHA

Memur, Tahsin Babaş, Kastamonu, Güncel
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