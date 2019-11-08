Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika Güncel Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

7 saat önce

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hanönü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla E.Ç. gözaltına alındı.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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