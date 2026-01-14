Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 15 gram bonzai katkılı tütün, 2 adet uyuşturucu hap ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı. - KASTAMONU