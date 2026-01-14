Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
