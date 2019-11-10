Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da yanan evin enkazında 89 yaşındaki yaşlı adamın cesedi aranıyor
Son Dakika Güncel Kastamonu'da yanan evin enkazında 89 yaşındaki yaşlı adamın cesedi aranıyor

Kastamonu'da yanan evin enkazında 89 yaşındaki yaşlı adamın cesedi aranıyor

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki evin kullanılamaz hale geldiği yangında enkaz altında kalan 89 yaşındaki yaşlı adamın cesedine ulaşılması için çalışma başlatıldı.

Kastamonu'da yanan evin enkazında 89 yaşındaki yaşlı adamın cesedi aranıyor, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki evin kullanılamaz hale geldiği yangında enkaz altında kalan 89 yaşındaki yaşlı adamın cesedine ulaşılması için çalışma başlatıldı.

Gökomuz köyünde yalnız yaşayan Tahir Sakızcı'ya (89) ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki boş olan ahşap eve sıçradı.

Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile vatandaşların müdahale ettiği yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Söndürülen yangında soğutma çalışmaları ve Sakızcı'nın cesedini arama çalışması başlatıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere, yangının sobadan kaynaklanmış olabileceğini düşündüklerini belirterek, "Yangın sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 89 yaşındaki vatandaşımız o sırada evde yalnızmış. Şu anda yangın kontrol altına alındı ama yangın enkazının altında kalan cesede ulaşma çalışmaları devam ediyor. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Köylülerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kaymakam Pişkin, vatandaşların mağduriyetini, devletin imkanları ölçüsünde giderme gayretinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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