Kastamonu'da Yeni OSB ile 20 Bin Istihdam

19.01.2026 21:24
Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişilik kazandı, imar ve altyapı çalışmaları başlayacak.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 20 bin kişinin istihdam edilmesini sağlayacak Araç- İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi'nin tüzel kişilik kazandığını açıklayarak, bölgedeki imar ve altyapı çalışmalarının kısa sürede başlayacağını söyledi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında 20 bin kişinin istihdam edilmesi beklenen İhsangazi-Araç Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda İhsangazi-Araç Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süreçle ilgili bilgi veren Vali Dallı, OSB'nin 340 hektarlık alanda kurulacağını ifade etti. Resmi Gazete'de yayımlanan 16 mega endüstri bölgesinde yer alan Kastamonu'da inşa edilecek Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi'nde imar planlarının hazırlanması, altyapı çalışmalarının tamamlanması ve yatırımcılara arsa tahsis süreçlerinin başlayacağını kaydeden Vali Dallı, OSB'nin kuruluş protokolü bakanlık tarafından onaylanarak, 14 Ocak tarihi itibarıyla tüzel kişilik kazandığını söyledi.

"İki bölgede ilave alan çalışmaları başlatılmıştır"

Kastamonu'daki organize sanayi bölgeleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Dallı, "Kastamonu'da imalat sanayisinde sanayi sicil sistemine kayıtlı 853 işletme faaliyet göstermekte olup, bu işletmelerde yaklaşık 16 bin 300 vatandaşımız istihdam edilmektedir. Sanayimizin omurgasını başta orman ürünleri, tekstil, gıda imalatı sektörleri oluşturmaktadır. İşletmelerimizin büyük kısmı mikro ve küçük ölçekli olmakla birlikte mevcut organize sanayi bölgelerimiz bu işletmelerin büyümesi ve kurumsallaşması açısından önemli bir rol üstlenmektedir. İlimizde halen faaliyet gösteren Kastamonu Merkez, Tosya, Seydiler ve Taşköprü Organize Sanayi Bölgelerinde doluluk oranları oldukça yüksektir. Kastamonu ve Tosya Organize Sanayi Bölgelerimiz yüzde 100 doluluğa ulaşmış, bu nedenle her iki bölgede de ilave alan çalışmaları başlatılmıştır. Mevcut OSB'lerimizde toplamda binlerce kişiye doğrudan istihdam sağlanmakta, bu durum il ekonomisine ciddi katkı sunmaktadır" dedi.

"Yatırımcılar için önemli mali avantajlar sağlayacaktır"

Araç-İhsangazi OSB'deki çalışmalarla ilgili konuşan Vali Dallı, "Sanayi altyapımızı daha da güçlendirmek amacıyla Araç ve İhsangazi ilçelerimiz sınırları içerisinde yaklaşık 340 hektarlık alanda kurulması planlanan Araç-İhsangazi OSB'nin yer seçimi, teknik etütler ve kurum görüşleri titizlikle yürütülmüş, yapılan değerlendirmeler sonucunda organize sanayi bölgesi kuruluş protokolü Bakanlığımızca onaylanarak OSB'miz 14 Ocak 2026 tarihi itibarıyla tüzel kişilik kazanmıştır. Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi, il merkezine, limanlara, demiryoluna ve havaalanına olan ulaşım avantajlarıyla yatırımcılar açısından stratejik bir konumda yer almaktadır. Ayrıca bölgenin, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 6. bölge teşviklerinden yararlanması hedeflenmekte olup, bu durum yatırımcılar için önemli mali avantajlar sağlayacaktır. Önümüzdeki süreçte Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgemizde imar planlarının hazırlanması, altyapı çalışmalarının tamamlanması ve yatırımcılara arsa tahsis süreçleri başlatılacaktır. Hedefimiz, planlı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir sanayi yapılanmasıyla Kastamonu'nun üretim gücünü ve istihdam kapasitesini daha da artırmaktır. Bu çalışmaların ilimize, yatırımcılarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, sürece katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kastamonu ciddi bir yatırım alanı olarak tespit edildi"

Araç-İhsangazi OSB ile Kastamonu'nun önemli bir yatırım alanı olduğunu dile getiren AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise, "Araç-İhsangazi OSB'de hızlı bir yol aldık. Ön tahsisler üzerinden altyapının yapılması mantıklı duruyor. Burası hızla ilerlemeli, ki bundan sonraki Ahşap İhtisas OSB'de bizim için önemli. Kastamonu'nun tamamının 5'inci teşvik bölgesinde olması için birçok girişimde bulunduk. Muhtemelen girişimlerimiz etkili oldu ve Kastamonu ciddi bir yatırım alanı olarak tespit edildi. İnebolu Limanı'nı Ankara'ya bağlayacak yol çalışmaları da etkili oldu. Eğer biz gerekli ürünleri üretmeye başlarsak, demiryolu kendiliğinden ilimize gelir. Bundan sonra Kastamonu'ya ciddi görevler düşüyor" şeklinde konuştu.

"Kastamonu 13 mega endüstriyel bölgelerden biri olarak ilan edildi"

Mega endüstriyel bölgeler ile ilgili bilgiler veren AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci de, "Kastamonu için tarihi bir adım. İlimizdeki 5 OSB ve 1 İhtisas OSB'ye ek olarak Bakanlığımız tarafından Kastamonu 13 mega endüstriyel bölgelerden biri olarak ilan edildi. Batı Karadeniz'de bu baza giren tek iliz. Ağlı-Seydiler bölgemizde 724 hektar alan belirlendi. Mega endüstriyel bölgeler ülkemizin sanayi altyapısını bir devrim olarak nitelendirmekteyiz. Sayın Bakanımızın mega endüstriyel bölgeler için söylediği demiryolu ve liman bağlantısı ile ilgili sözleri Kastamonu için ayrı bir önem ifade etmektedir. Bundan plan, proje ve altyapı çalışmaları başlayacak. Kastamonu'da yerel potansiyeli harekete geçirecek, ekonomik rahatlık sağlayacak. Sosyal ivmeyi sağlayacak. Doğaya dost ve sürdürülebilir sanayiyi el birliğiyle paydaşlarımızla başarmayı amaçlıyoruz. OSB sadece oradaki istihdamı ya da hayatı değil, etrafında oluşturduğu ve hareket kattığı ekonomiyi tedarikçiler ve küçük işletmeler için de çok elzem konular. Buradaki amaç Marmara Bölgesi'nde sıkışmış sanayiyi Anadolu'ya kaydırmak. Bu illerin arasında Kastamonu'nun olması da tarihi bir adım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kastamonu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu tarafından Araç-İhsangazi OSB'nin yönetim kurulu ve tüzel kişiliği hakkında bilgilendirme yapıldı. - KASTAMONU

