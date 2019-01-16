Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

2 saat önce

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 29 kişiden 6'sı 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'daki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 29 kişiden 6'sı 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan 23'ü beraat etti.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla, kapatılan Kastamonu İş Adamları Derneğinin yönetim ve denetim kurulunda görev alan tutuklu sanık Zafer Demir ile tutuksuz yargılanan Atilla Verep, Feridun Öztürk, Mustafa Şahin, Lokman Tataş, Bilgehan Ç, Ahmet Ö, Ali Osman Y, Cafer K, Cüneyd Y, Hakan K, Hasan C, Haydar T, İbrahim U, İdris İ, Kadir Yüksel T, Mahir A, Mehmet C, Mehmet C, Mehmet K, Murat S, Mustafa G, Mustafa S, Mustafa T, Mustafa V, Necmettin K. ve Salih K. katıldı. Hasan Cengiz ve Hamdi Tayfur U. ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklar, önceki duruşmalardaki savunmalarını tekrarladıklarını bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Zafer Demir'i 7 yıl 6 ay, Hasan Cengiz, Atilla Verep, Lokman Tataş ve Feridun Öztürk'ü 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık, Mustafa Şahin'e da örgüte yardım gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar ise beraat etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:17 Kaynak: AA

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