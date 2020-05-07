Kastamonu'nun 11 ilçesinden kent merkezine geliş gidişlerdeki kısıtlama kaldırıldı - Son Dakika

Kastamonu'da, 11 ilçeden kent merkezine geliş gidişlerde uygulanan kısıtlama 11 Mayıs'ta sona erecek.



Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 6 Nisan'da ilçelerden kent merkezine gelişlerin kısıtlandığı hatırlatıldı.



Bazı ilçelerde son dönemde temaslı vaka görülmemesi nedeniyle yeni kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Taşköprü, İnebolu, Devrekani, Pınarbaşı, Küre, Şenpazar ve Seydiler ilçeleri dahilinde yeni vaka görülme süresinin 15 günü geçmesi ve temaslı vakanın da olmaması nedeniyle bu ilçelerde ikamet eden 20-65 yaş aralığında olanlarla sınırlı olmak, sosyal mesafeye uymak, maske takmak ve seyahat ettikleri aracın koltuklarının en fazla yüzde 50'sinin dolu olması kurallarına uymak şartıyla 11 Mayıs tarihi saat 00.00 itibarıyla ilçelerden il merkezine, bu yerleşim yerleri için alınmış olan seyahat sınırlaması kararlarının kaldırılmasına karar verilmiştir."

Kastamonu Valiliği, 4 Mayıs Pazartesi günü de köylerden 11 ilçe merkezine geliş gidişlerdeki kısıtlamayı kaldırmıştı.