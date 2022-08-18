Serada Hint keneviri yetiştiren şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Serada Hint keneviri yetiştiren şahıs serbest bırakıldı

18.08.2022 14:38
Serada Hint keneviri yetiştiren şahıs serbest bırakıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda serada Hint keneviri yetiştirdiği iddiası ile gözaltına alınan şahıs, adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda serada Hint keneviri yetiştirdiği iddiası ile gözaltına alınan şahıs, adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.D. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler, S.D'nin evinde yaptığı aramada esrar maddesiyle birlikte kurutulmaya hazır Hint keneviri ve serada dikili halde 20 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Olay ile ilgili S.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.D., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, adli kontrol ile serbest bırakıldı. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Kastamonu, Hisarcık, Cide, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serada Hint keneviri yetiştiren şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi! İşte basın toplantısından detaylar
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 20:36:22. #1.12#
SON DAKİKA: Serada Hint keneviri yetiştiren şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement