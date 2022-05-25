Kastamonu'nun lezzetleri seyahat acentelerine tanıtılıyor

"Kastamonu Gastronomi Tanıştırma Turu" etkinliği kapsamında kentin lezzetleri seyahat acentelerine tanıtılıyor.

Valilik tarafından oluşturulan UNESCO Masası ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda kamu, özel sektör ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Gastronomi İhtisas Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen "Kastamonu Gastronomi Tanıştırma Turu" etkinliğine, TÜRSAB üyesi gastronomi odaklı 15 seyahat acentesi katıldı.

Dün başlayan etkinliklerde, konuklar Kastamonu Üniversitesi Gastronomi Bölümü'ndeki atölye çalışmasına katıldı.

Bugün ise şefler bir otelin restoranında Ali Davut, Hüdaverdi Akgün, Mesut Dinçer ve Özge Kaya, Kastamonu mutfağına ait yöresel yemek şovları gerçekleştirdi.

Şefler yaptıkları İnebolu güveci, mantarlı konak mantısı ve bandumayı acente temsilcilerine ikram etti.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyahat acentelerinin temsilcilerinin Kastamonu'da olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Şenoğlu, "Kilit etkinlikler arasında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen seyahat acentelerinin Kastamonu tanıştırma turu, Kastamonu Üniversitemizin Gastronomi Bölümünün gastronomi ürün geliştirme çalışmaları yer alıyor. Acentelerimizin de iştirakleriyle üniversitemizde bir atölye çalışması oldu." dedi.

TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkan Yardımcısı Diğdem Kaçmaz ise Kastamonu'nun güzel bir etkinliğe imza attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada seyahat acenteleri olarak TÜRSAB'ı temsilen bulunuyoruz. Bizler aynı zamanda bir seyahat acentesi olarak bu etkinliğe katılıyoruz. Kastamonu'nun değişik lezzetlerini keşfediyoruz. Daha önce bazı keşiflerimiz olmuştu. Fakat bugün birebir ünlü şeflerimizle birlikte bir şeyler yapma fırsatımız oldu. Bugün burada Kastamonu'ya has olağanüstü lezzetleri tatmak ve deneyimleme fırsatı bulduk. Kastamonu mutfağının değerli ve yaşatılması gereken bir kültür olduğunu düşünüyorum. Kastamonu yemeklerini tatmaya herkesi davet ediyoruz. Değişik lezzetler arayışı içindeyseniz mutlaka Kastamonu'yu ziyaret edin."

Şef Metin Dinçer de Kastamonu'nun gastronomi turizmi ile ilgili tur operatörlerinin, seyahat acentelerinin kentte daha geniş çaplı misafir ağırlayabilmesi adına Kastamonu mutfağından yemekler yaptıklarını anlattı.

Yarın sona erecek etkinlik kapsamında Taşköprü, Daday, Azdavay ve Pınarbaşı ilçeleri ziyaret edilerek, ilçelerin turizm değerleri ve yöresel lezzetleri hakkında bilgi alınacak.