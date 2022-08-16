Kaza, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum ve çakıl yüklü, sürücüsü öğrenilemeyen 37 BK 836 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada hafriyat sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralanan hafriyat kamyonu sürücüsü, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Şenpazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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